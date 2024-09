Começa segundo julgamento antitruste contra o Google nos EUA

Nesta segunda-feira (9), começa o segundo julgamento antitruste, que coloca o Departamento de Justiça dos EUA contra o Google, em sessão na Virgínia. Um juiz federal irá ouvir argumentos sobre se a gigante da tecnologia monopolizou ilegalmente a indústria de publicidade digital, aumentando a receita da empresa e ganhando vantagens sobre as concorrentes, assim impactando negativamente a indústria de tecnologia e editores online.

Segundo o 'The Guardian', o julgamento é o segundo grande processo antitruste dos EUA contra o Google, sendo que no mês passado a empresa perdeu um caso onde era acusada de monopolizar ilegalmente a indústria de busca online.

Este segundo processo, aberto em janeiro de 2023, gira em torno da venda de anúncios digitais pelo Google. Os serviços do Google permitem que os sites vendam anúncios em suas páginas e que os anunciantes comprem espaço publicitário que alcance clientes em potencial, enquanto o Google fica com uma parte considerável dos valores de anúncios

O processo cita várias aquisições do Google para argumentar que a empresa agora domina todas as facetas da publicidade digital. O Google comprou a empresa de tecnologia de anúncios DoubleClick em 2007 por US$ 3,1 bilhões, o que forneceu à gigante da tecnologia um mercado online para editores que buscam vender espaço publicitário. O departamento de justiça alega que o DoubleClick agora controla mais da metade do mercado de anúncios para transações de exibição na web aberta. Nos anos seguintes, o Google adquiriu duas outras empresas, a Invite Media e a AdMeld, que lhe deram acesso a anunciantes que buscavam comprar espaço publicitário e a capacidade de conectá-los a editores. Esses acordos resultaram no controle do Google tanto do lado da oferta quanto da demanda da publicidade online, bem como do ponto de troca onde esses lados se encontram, afirma o departamento de justiça.

Ainda de acordo com o 'The Guardian', embora não haja nada de ilegal no modelo geral de combinar sites e anunciantes para atingir consumidores, o departamento de justiça alega que o Google construiu um monopólio por meio de uma série de manobras anticompetitivas.

Os promotores federais estão planejando apresentar documentos internos do Google e depoimentos de testemunhas para apoiar seu argumento. Executivos de editoras, incluindo Disney, New York Times, BuzzFeed, Vox e NewsCorp estão todos listados como potenciais testemunhas para testemunhar contra o Google. Fundadores e CEOs de empresas de tecnologia de anúncios, bem como anunciantes, também estão prontos para testemunhar. Os promotores também chamarão uma longa lista de funcionários atuais e antigos do Google.

