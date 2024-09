WhatsApp testa nova função para personalizar fundos e cores das conversas

O WhatsApp está desenvolvendo uma nova funcionalidade que permitirá aos usuários personalizarem ainda mais o aplicativo de mensagens.

De acordo com o site WABetaInfo, que encontrou a novidade na versão beta mais recente do WhatsApp para Android, será possível escolher diferentes fundos para as conversas, além de alterar as cores das "bolhas" de mensagens. Os usuários poderão selecionar essas opções a partir de um conjunto disponibilizado pelo próprio WhatsApp.

Vale destacar que a funcionalidade ainda está em fase de testes, e pode estar sendo aprimorada paralelamente antes de seu lançamento oficial.

