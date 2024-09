Problemas de Wi-Fi? Veja os 5 maiores obstáculos à Internet na sua casa

A posição do roteador dentro de casa é um dos principais fatores que afetam a velocidade e a qualidade do sinal Wi-Fi. Para garantir uma conexão estável e rápida, o ideal é que o roteador seja colocado em um local central da residência. No entanto, obstáculos dentro de casa podem interferir na qualidade do sinal. O site Consumer Reports fez uma lista dos principais itens que podem prejudicar o desempenho da sua rede Wi-Fi.

Abaixo, conheça alguns desses elementos que podem estar impactando a qualidade da sua conexão.

Paredes

Em casas mais antigas, com paredes grossas, o sinal de Wi-Fi pode ter dificuldade em atravessar para outros cômodos. Mesmo em construções modernas, paredes estruturais podem representar um desafio para o sinal chegar de maneira eficiente a todos os ambientes.

Geladeira

Eletrodomésticos de metal, como geladeiras, podem refletir e enfraquecer o sinal de Wi-Fi, dificultando o acesso à internet em áreas mais distantes do roteador. Tubulações e estruturas metálicas nas paredes também podem ter esse efeito.

Micro-ondas

Os micro-ondas, assim como outros aparelhos eletrodomésticos, podem causar interferência no sinal Wi-Fi. Em especial, a frequência em que o micro-ondas opera pode impactar diretamente a qualidade da internet.

Aquário

A água tem a capacidade de absorver radiação eletromagnética, o que inclui o sinal de Wi-Fi. Se você tem um aquário grande, evite deixar o roteador nas proximidades para evitar interferências.

Redes dos vizinhos

Em prédios com muitos apartamentos, as várias redes Wi-Fi ao redor podem prejudicar a qualidade da sua conexão. Nesse caso, alterar a frequência do seu roteador pode ajudar a otimizar o sinal e melhorar o desempenho da internet.

