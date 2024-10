Tempestade geomagnética pode causar auroras em regiões inesperadas

O Space Weather Prediction Center da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) emitiu um alerta indicando que a Terra será atingida por uma tempestade geomagnética, o que pode gerar a aparição de auroras em regiões onde esse fenômeno é incomum.

De acordo com o site Gizmodo, essas tempestades geomagnéticas são causadas por explosões na superfície do Sol, que liberam plasma no espaço e eventualmente alcançam a atmosfera terrestre.

Essa tempestade específica, ocorrida no início de outubro, poderá resultar no surgimento de auroras nas noites de quinta-feira e sexta-feira, dias 3 e 4 de outubro.

