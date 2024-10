Meta desvendou ferramenta de IA capaz de criar vídeos com som

A Meta anunciou uma nova ferramenta capaz de gerar vídeos apenas com comandos de texto. Além de incluírem imagens, estes vídeos também incluem som (mas não vozes).

A ferramenta chama-se de Movie Gen e, como conta o site The Verge, ainda não se encontra disponível para o público experimentar - ao contrário do que acontece com o Sora da OpenAI que se encontra disponível, mesmo que para um conjunto limitado de pessoas do público geral.

Além de ser capaz de criar vídeos completamente novos, o Movie Gen também é capaz de editar vídeos existentes e também de criar imagens sem movimento.

A Meta compartilhou no seu blogue oficial alguns exemplos de vídeos criados com esta ferramenta, notando-se já um avanço considerável em alguns casos. Pode ver acima um dos vídeos criados pela Meta para demonstrar as capacidades do Movie Gen.

