Agência Espacial Europeia divulga imagens do sol com resolução inédita

A Agência Espacial Europeia (ESA) divulgou recentemente imagens inéditas do Sol, capturadas pela sonda Solar Orbiter. Essas fotografias, consideradas as de maior resolução já obtidas da superfície solar, incluem mapas detalhados do campo magnético e dos movimentos na superfície da estrela. As imagens foram registradas em 22 de março de 2023, quando a sonda estava a aproximadamente 74 milhões de quilômetros do Sol.

Utilizando instrumentos avançados como o Polarimetric and Helioseismic Imager (PHI) e o Extreme Ultraviolet Imager (EUI), a Solar Orbiter forneceu vistas sem precedentes do Sol. Essas ferramentas permitiram a criação de mapas do campo magnético e do movimento superficial, revelando detalhes das manchas solares, do plasma quente com temperaturas na casa de um milhão de graus Celsius e dos campos magnéticos associados. Essas informações são cruciais para aprimorar a compreensão e a modelagem do campo magnético solar e do clima espacial, além de contribuir para estudos de estrelas semelhantes.

A missão Solar Orbiter, uma colaboração entre a ESA e a NASA, tem como objetivo estudar de perto o Sol e sua heliosfera interna. Além das imagens já capturadas, a sonda planeja observar a estrutura magnética dos polos solares, regiões ainda pouco exploradas. A ESA anunciou que, com melhorias no processamento de dados, será possível oferecer imagens de alta resolução duas vezes ao ano, ampliando o conhecimento sobre a dinâmica solar e seus efeitos no sistema solar.

