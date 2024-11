Diretor cancela sequência de 'Wolfs' após divergências com a Apple TV+

Se você é assinante da Apple TV+, já deve ter notado a presença de Wolfs, filme estrelado por Brad Pitt e George Clooney, lançado em setembro. No entanto, de acordo com as notícias mais recentes, o longa não ganhará uma continuação.

O diretor e roteirista do filme, Jon Watts, revelou em entrevista à Deadline que decidiu cancelar os planos para uma sequência por "não confiar [na Apple] como parceira criativa".

Watts explicou que havia uma estratégia inicial para que Wolfs tivesse uma grande estreia nos cinemas. No entanto, esses planos foram alterados sem aviso prévio, o que ele descreveu como "uma surpresa total" e uma decisão tomada "sem explicações ou diálogo".

"Fiquei completamente chocado e pedi que não incluíssem no anúncio que eu estava escrevendo uma continuação", afirmou Watts. "Ignoraram meu pedido e anunciaram no comunicado de imprensa, aparentemente para criar uma impressão positiva sobre o serviço de streaming."

Como resultado, Watts devolveu o dinheiro que havia recebido para desenvolver a sequência e cancelou o projeto.

