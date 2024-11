Estudo revela que 93% da Geração Z usam IA generativa no trabalho

Um estudo realizado pelo Google Workspace nos Estados Unidos revelou que os jovens profissionais da Geração Z, com idades entre 22 e 27 anos, estão utilizando amplamente ferramentas de Inteligência Artificial (IA) generativa em suas atividades profissionais.

A pesquisa entrevistou 1.005 trabalhadores americanos entre 22 e 39 anos e constatou que 93% dos integrantes da Geração Z utilizam duas ou mais ferramentas de IA generativa. Entre as ferramentas mais citadas estão o ChatGPT, o DALL-E e o Otter.ai, segundo informações do site Axios.

Entre os Millennials, grupo que abrange trabalhadores de 28 a 39 anos, 79% afirmaram usar regularmente duas ou mais dessas ferramentas.

De acordo com Yulie Kwon Kim, vice-presidente de Produto do Google Workspace, essas tecnologias são utilizadas principalmente para corrigir e-mails, revisar documentos, fazer anotações em reuniões e até mesmo gerar ideias para solucionar problemas mais complexos. O estudo destaca a crescente integração da IA generativa no ambiente de trabalho, especialmente entre os profissionais mais jovens.

