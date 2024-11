Astronautas relatam cheiro estranho em nave russa na Estação Espacial

Os atuais ocupantes da Estação Espacial Internacional (EEI) relataram um "cheiro inesperado" vindo de uma nave russa que atracou na estrutura no último sábado (23).

A nave, lançada do Cazaquistão, foi utilizada para transportar suprimentos e outras cargas para a estação. No entanto, ao abrir a escotilha, os cosmonautas russos Ivan Vagner e Aleksandr Gorbunov notaram um odor estranho e identificaram a presença de um líquido não identificado.

De acordo com o site Digital Trends, a escotilha foi imediatamente fechada, e a qualidade do ar dentro da EEI foi analisada. Os sensores não detectaram nenhuma anormalidade. Posteriormente, os cosmonautas indicaram que o cheiro desapareceu e levantaram a hipótese de que o odor foi causado pela "liberação de gases" de materiais transportados pela nave.

A NASA informou que "não há preocupações para a tripulação" e que, desde o domingo à tarde, os tripulantes estão trabalhando para reabrir a escotilha. Enquanto isso, todas as outras operações da Estação Espacial seguem conforme o planejado.





