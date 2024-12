Astronauta Don Pettit registra "vaga-lumes cósmicos" da Estação Espacial

Desde que chegou à Estação Espacial Internacional (ISS), o astronauta Don Pettit tem impressionado com fotografias e vídeos espetaculares do espaço. Sua mais recente publicação chamou a atenção ao capturar satélites da rede Starlink, da SpaceX, refletindo a luz do Sol, um fenômeno que ele descreveu poeticamente como "vaga-lumes cósmicos".

Na imagem, compartilhada na rede social X (antigo Twitter), é possível ver os reflexos dos satélites, destacando a crescente presença desses dispositivos na órbita terrestre. Atualmente, mais de 6.700 satélites Starlink estão em operação, parte do ambicioso plano de Elon Musk, CEO da SpaceX, de lançar até 42 mil satélites para oferecer internet de alta velocidade em escala global.

