Mais de 10 milhões de pessoas jogaram a 'Marvel Rivals' em apenas 3 dias

Após alcançar mais de 444 mil jogadores simultâneos no dia de lançamento, Marvel Rivals teve um primeiro final de semana de sucesso absoluto.

Segundo a conta oficial do jogo na rede social X (antigo Twitter), o game online com heróis da Marvel, desenvolvido pela NetEase, atingiu a marca de 10 milhões de jogadores nos primeiros três dias de disponibilidade.

Além disso, Marvel Rivals estabeleceu um novo recorde de jogadores simultâneos, com um pico de 480.990 pessoas conectadas ao jogo.

In just 72 hours, we’ve reached an incredible milestone of 10 million players worldwide!



