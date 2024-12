Apple elege os melhores aplicativos para os seus produtos; veja a lista

A Apple anunciou oficialmente os vencedores da edição 2024 do App Store Awards, destacando os melhores aplicativos e jogos para seus dispositivos, como iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV e o Vision Pro, que é uma nova categoria nos prêmios deste ano.

Além dos aplicativos, a Apple também elegeu os melhores jogos lançados para esses dispositivos. Entre os vencedores, destacam-se:

Melhor app para iPhone: Kino, da Lux Optics Inc.

Melhor app para iPad: Moises, da Moises Systems Inc.

Melhor app para Mac: Adobe Lightroom, da Adobe Inc.

Melhor app para Apple Vision Pro: What If…? An Immersive Story, da Disney

Melhor app para Apple Watch: Lumy, de Raja V.

Melhor app para Apple TV: F1 TV, da Formula One Digital Media Limited.

Além dessas categorias, a Apple também premiou AFK Journey como o melhor jogo para iPhone, Squad Busters como o melhor para iPad, Thank Goodness You’re Here! no Mac, THRASHER: Arcade Odyssey no Vision Pro e Balatro+ como o melhor jogo do ano no Apple Arcade.

