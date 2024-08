Tom Hanks tem mansão assaltada em Los Angeles com ladrões quebrando vidros

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tom Hanks, 68, e a esposa, Rita Wilson, 67, tiveram sua mansão assaltada, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O imóvel do casal fica localizado no bairro de Pacific Palisades. A mansão é avaliada em cerca de US$ 26 milhões (R$ 148,8 milhões).

De acordo com a revista OK! Magazine, Hanks e Wilson não estavam no local quando o roubo aconteceu. Os criminosos teriam entrado na casa de hóspedes e levado vários pertences do ator e da cantora em plena luz do dia.

O assalto aconteceu há algumas semanas, mas só foi divulgado na segunda-feira (05). Segundo os investigadores, os assaltantes fazem parte de um grupo de criminosos, que é especializado em invadir residências de pessoas ricas e celebridade internacionais.

O grupo ainda estaria com a informação de que Hanks e Wilson não estariam em casa. Acredita-se que os bandidos acompanham as rotinas de famosos por meio de suas redes sociais. A mansão, que tem alarmes, foi invadida sem dificuldade alguma.