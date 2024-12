Morre Freusa Zechmeister, figurinista do Grupo Corpo e arquiteta, aos 83 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A arquiteta, design e figurinista Freusa Zechmeister morreu neste sábado, 7, aos 83 anos. A informação foi confirmada pelo Grupo Corpo, renomado grupo de dança para o qual ela criou figurinos icônicos. A causa da morte foi um câncer generalizado, descoberto em menos de três semanas.

Freusa foi responsável pelos figurinos de quase todos os espetáculos do Grupo Corpo desde 1981, com exceção de Santagustin, de 2002, desenhado por Ronaldo Fraga. Sua parceria com o grupo teve início após uma viagem à Europa, onde conheceu o produtor cultural Emílio Kalil, então codiretor da companhia, que a convidou para integrar a equipe criativa.

Formada em arquitetura pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em 1964, Freusa incorporou seu entendimento de espaço, cores e movimento na concepção de suas criações. Inspirava-se no deslocamento dos bailarinos, e não apenas abstrações musicais.

Seu trabalho desempenhou um papel fundamental na definição da identidade visual do Grupo Corpo. Um marco dessa colaboração foi o espetáculo 21, de 1992, que introduziu um estilo tipicamente brasileiro de dança. O figurino –uma malha colante amarela– acentuava as curvas e movimentos do quadril dos bailarinos, tornando-se emblemático.

Outro destaque foi sua contribuição para Lecuona, de 2004, quando retornou ao grupo para criar figurinos delicados e impactantes. Inspirados nas músicas do compositor cubano Ernesto Lecuona, os trajes incluíam vestidos de baile esvoaçantes, em perfeita sintonia com a coreografia.

"Freusa foi muito importante na trajetória todo do grupo", diz Paulo Pederneiras, fundador do Grupo Corpo. "Era muito exigente, de um bom gosto extraordinário, de um rigor incrível e tudo isso ajudou a imprimir o que o Corpo é hoje".

Além de sua trajetória na dança, Freusa também se destacou na arquitetura. Projetou edifícios comerciais e residenciais em Belo Horizonte e, nos anos 1990, realizou obras que inovavam ao reutilizar materiais de demolição. Entre seus trabalhos mais notáveis está a restauração e o design de interiores da Casa Bonomi, um patrimônio da capital mineira.

O velório de Freusa será realizado na Funeral House, em Belo Horizonte no domingo, 8.

