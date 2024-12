Retrospectiva: 2024, o ano do Botafogo

No entanto, em 2024 essa frustração foi transformada em ambição e permitiu ao Botafogo cumprir uma temporada histórica. Para isto a equipe de General Severiano reforçou muito o seu elenco, trazendo o técnico português Artur Jorge e contratando peças como o meio-campista argentino Thiago Almada e o atacante Luiz Henrique, que estão entre as três mais caras já feitas por equipes do Brasil.



Com uma equipe muito forte tanto no aspecto físico como no técnico, o Alvinegro praticou um futebol baseado na pressão na marcação e nas transições rápidas da defesa para o ataque para fazer uma ótima temporada, que teve seu ápice no final de novembro e no início de dezembro, quando garantiu tanto a conquista do título do Brasileiro como da Libertadores.



Os treze dias que entraram para a história do Botafogo começaram em 26 de novembro, com uma vitória incontestável, em pleno Allianz Parque, de 3 a 1 sobre o Palmeiras, seu grande adversário na disputa do Brasileiro. Depois as atenções se voltaram para a decisão da Libertadores, na qual, no dia 30, bateu o Atlético-MG por 3 a 1 em Buenos Aires (Argentina) para garantir a conquista do inédito título continental.

O Alvinegro continuou sua caminhada em dezembro, superando o Internacional por 1 a 0, em Porto Alegre no dia quatro, e batendo o São Paulo por 2 a 1, no dia oito no Rio de Janeiro, para confirmar a conquista do Brasileiro, competição que não vencia desde 1995.



Ainda sob a influência dos recém-conquistados Brasileiro e Libertadores, a equipe de General Severiano partiu para o Catar em busca da Copa Intercontinental, mas o sonho foi desfeito após a derrota de 3 a 0 para o Pachuca (México) na fase das oitavas de final.

Quem também conseguiu comemorar um título nacional em 2024 foi o Flamengo. Em uma temporada conturbada, na qual o atacante Pedro foi um desfalque muito lamentado e o técnico Tite acabou demitido, o Rubro-Negro da Gávea deu provas de que pode ter um 2025 melhor ao conquistar a Copa do Brasil sob o comando do ex-jogador Filipe Luís.