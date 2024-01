Bombeiros buscam por mulher que desapareceu após carro cair em rio no RJ

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros continua nas buscas por uma mulher que desapareceu no Rio Botas, no Rio de Janeiro.

O veículo foi arrastado pela enxurrada em Belford Roxo na noite de sábado (13). O carro foi encontrado e retirado do rio.

O chefe da Defesa Civil do Rio, Leandro Monteiro, disse à CNN que a expectativa é que o estado do Rio volte a normalidade nas próximas 12 horas. O Rio ainda pode ter pancadas de chuvas na tarde desta segunda-feira (15), informou o Cemaden.

O temporal do fim de semana deixou pelo menos 11 mortos no Rio. A zona norte da capital e a Baixada Fluminense foram as áreas mais atingidas.

