Maior Tatu do mundo é fotografado na Serra da Canastra, em Minas Gerais

O fotógrafo Alessandro Abdala capturou imagens de um tatu-canastra no Parque Nacional da Serra da Canastra (MG) no final de março. As fotos impressionantes do animal foram compartilhadas em seu Instagram, onde ele revelou ter esperado quase quatro décadas para encontrar essa "lenda do cerrado".

"Tenho frequentado o Parque Nacional da Serra da Canastra por quase quatro décadas. Desde as primeiras expedições, quando ainda era jovem, sempre foi um prazer explorar os vastos campos naturais em busca de animais, paisagens e aventuras. No entanto, a busca por uma lenda do Cerrado sempre me intrigou", relatou Abdala em sua postagem.

"Após décadas de buscas frustradas, finalmente pude avistar o Gigante do Cerrado: o tatu-canastra!", completou.

O tatu-canastra é uma espécie difícil de ser avistada, pois tem hábitos noturnos e passa a maior parte do tempo dentro de túneis subterrâneos que escava. Além disso, é um animal solitário que prefere ambientes quentes e úmidos.

[Legenda]© Alessandro Abdala

Com cerca de 1 metro de comprimento, o tatu-canastra é considerado o maior tatu do mundo pelos especialistas.

Ao se deparar com o animal, o fotógrafo, acompanhado dos amigos @irmaos_pompeu, afirmou ter ficado fascinado, mas surpreendeu-se ao perceber que o tatu era dócil e tranquilo.

"O tatu-canastra mal se importou com nossa presença, deslocou-se lentamente diante de nossas câmeras até desaparecer na neblina e se misturar com o mar de capim ao nosso redor", disse Abdala.