Polícia faz busca e apreensão por suposto desvio de doações em cidade do RS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio Grande do Sul deflagrou a Operação Égide, nesta terça-feira (4), no município de Alvorada, para investigar supostos desvios de doações que deveriam ter sido entregues a vítimas das enchentes no estado.

Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão na cidade. Outros 11 pedidos de proibição de acesso aos locais das doações foram autorizados pela Justiça.

Os policiais também apreenderam celulares e dispositivos eletrônicos. A quantidade não foi divulgada.

A Polícia Civil flagrou carros particulares sendo carregados em centros de distribuição. Depois, os veículos foram vistos deixando os donativos em endereços que não foram atingidos pelas enchentes.

As investigações também apontam que diversas pessoas procuravam os pontos oficiais em busca por doações, mas saíam frustradas sem mantimentos. Os policiais flagraram, no mesmo dia, a chegada de uma carreta com doações e, na parte da noite, divulgaram que havia a necessidade de recebimento de mantimentos para entrega às vítimas das enchentes.

DESVIO PARA PRÉ-CANDIDATOS

Mais cedo, o MP-RS (Ministério Público estadual) fez uma operação na cidade de Palmares do Sul após denúncia de desvios de doações para vítimas das enchentes no estado. Com a ação, o órgão já apura desvio por pré-candidatos em quatro cidades atingidas pelas chuvas.

MP-RS investiga secretário municipal, vereador e sua companheira por suposto desvio de doações em Palmares do Sul. Em ação em conjunto com a Polícia Civil no litoral norte gaúcho, a Promotoria apreendeu donativos doados por entidades.

Suspeitos são investigados por apropriação indébita, peculato e associação criminosa. Na ação, foram cumpridos mandados de apreensão de documentos e mídias eletrônicas nas residências dos suspeitos. O MP não revelou as identidades dos investigados.

Promotoria já investiga desvios cometidos por pré-candidatos em outros três municípios gaúchos. Os supostos desvios também teriam ocorrido nos seguintes municípios: Cachoeirinha, Barra do Ribeiro e Eldorado do Sul.