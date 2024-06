Um dos criminosos mais procurados do Nordeste é preso no Complexo da Maré

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos criminosos mais procurados do Nordeste foi preso por agentes do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) durante operação no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro.

Natural do Ceará, Ismario Wanderson Fernandes da Silva, conhecido como Bacurau, 34, foi um dos presos na operação contra o roubo de veículos no Rio. A detenção de Ismario, na terça-feira (11), teve auxílio da Ficco (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) do Ceará, que indicou a localização do criminoso.

Bacurau estava usando documento falso ao ser abordado pelos agentes do Bope. O criminoso tinha mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça do Ceará por um triplo homicídio praticado em 2020. Na ocasião, dois homens, de 23 e 28 anos, e um adolescente de 16, foram mortos pela organização criminosa chefiada por ele.

Polícia Civil do Ceará colocou Bacurau na lista de procurados em 2021, com recompensa de R$ 5 mil por informações sobre o paradeiro dele. Ele também é investigado por uma série de assassinatos, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação, crime de trânsito, associação criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo e integrar organização criminosa com atuação na região metropolitana de Fortaleza.

Bacurau está relacionado a pelo menos uma dezena de assassinatos na região metropolitana de Fortaleza apenas no segundo semestre de 2020. As mortes seriam fruto de disputa territorial travada contra rivais de outra organização criminosa com atuação na região, segundo informações são da SSPDS (Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social) do Ceará.

OPERAÇÃO NO COMPLEXO DA MARÉ

Três pessoas morreram, sendo um policial, durante confrontos em uma operação da Polícia Militar no Complexo da Maré. As três vias expressas mais importantes da cidade chegaram a ser fechadas por criminosos em represália à ação policial.

Os policiais efetuaram a prisão de 18 suspeitos e apreenderam três pistolas, seis fuzis, uma espingarda calibre 12, materiais entorpecentes e veículos roubados foram recuperados. Agentes do Batalhão de Recom (Rondas Especiais e Controle de Multidão) e do BPVE (Batalhão de Polícia em Vias Expressas) foram deslocados para reforçar o policiamento na região. Foram recuperados oito veículos roubados -seis carros e duas motocicletas.

CRIMINOSOS TENTARAM DESMOBILIZAR AÇÃO, DIZ PM

O Bope foi às ruas no Complexo da Maré em uma ação para combater uma quadrilha especializada em roubo de veículos e prender criminosos escondidos, disse a PM. A ação ocorreu na Vila dos Pinheiros, Vila do João, Timbau e Baixa do Sapateiro. A comunidade seria um dos principais destinos dos veículos roubados na capital, segundo a PM.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram intensa troca de tiros na região. Conforme o Instituto Fogo Cruzado, os primeiros disparos foram registrados por volta das 5h20 na Vila do João e na Vila dos Pinheiros.

A PM informou que reforçou o patrulhamento nas vias expressas bloqueadas pelos criminosos. Moradores também registraram maior presença de blindados nas ruas do Complexo da Maré. Operação envolveu agentes do 22º BPM (Maré), do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e da subsecretária de Inteligência.