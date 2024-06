Adolescentes retiram corpo de túmulo e fazem piadas no Paraná

Três adolescentes, com idades compreendidas entre os 14 e os 17 anos, foram identificadas e ouvidas pela Polícia Civil do Paraná, depois de retirarem um corpo de um túmulo, num cemitério, e fazerem piadas sobre o cadáver.

As jovens só foram interrogadas depois de ter sido divulgado um vídeo nas redes sociais, que mostrava o sucedido.

Segundo o site G1, a delegada Juliana Cordeiro revelou que, na última quinta-feira (20), a polícia teve conhecimento do vídeo, no qual as jovens aparecem "ultrajando, zombando, de uma ossada humana em um cemitério de Piraquara".

A investigação foi concluída e encaminhada para um tribunal juvenil para aplicação de medidas socioeducativas.

Duas das três adolescentes são irmãs e todas elas confirmaram ser autoras no vídeo. No entanto, alegaram que não arrombaram o túmulo onde estava o corpo, afirmando que o mesmo já estava aberto, o que as levou a agir por curiosidade.

