Influencer morre baleado no Rio três dias depois de completar 22 anos

Morreu nesta sexta-feira (21) o influenciador Mateus da Silva Ferreira, mais conhecido como Mateus Doido. O jovem de 22 anos foi atingido por um tiro no tórax na comunidade da Muzema, Zona Oeste do Rio, durante uma operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Relatos e vídeos de moradores indicam que o Bope realizava uma operação na região. Em nota, a Polícia Militar do Rio de Janeiro afirmou que os agentes foram atacados durante um patrulhamento e reagiram. A namorada de Mateus, que preferiu não se identificar, disse ao RJTV que os agentes impediram o socorro ao influenciador, alegando que ele estava armado.

"Cessados os disparos, os militares socorreram três suspeitos ao Hospital Lourenço Jorge. Na ação, três fuzis, granadas e entorpecentes foram apreendidos. A ocorrência contou com a participação de policiais militares da Subsecretaria de Inteligência, SSI, e foi encaminhada à delegacia da região." Polícia Militar do Rio de Janeiro.



Mateus Doido foi levado ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu aos ferimentos. A PM do Rio de Janeiro declarou que o Bope estava realizando uma ação de inteligência para cumprir um mandado de busca na Muzema. Segundo a nota, dez criminosos atacaram os policiais na área, resultando em quatro homens feridos, sendo um deles encontrado dentro de um apartamento com um mandado de prisão em aberto.

A Polícia Civil informou ao RJTV que está investigando a morte de Mateus e de um segundo homem não identificado. Os policiais envolvidos já foram ouvidos, e as armas utilizadas na operação foram apreendidas e encaminhadas para perícia.