Motorista de Mercedes mata motociclista, paga fiança e é liberado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um motorista de um carro de luxo atropelou um motociclista, que morreu com o impacto da batida, na zona sul de São Paulo, na noite desta sexta-feira (28).

O motorista de uma Mercedes Benz CLA 200, de 24 anos, avançou o cruzamento e atingiu uma moto que seguia na preferencial. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), a colisão ocorreu no cruzamento entre a rua Leopoldo Miguez e rua Dr. Pedro Severiano, no bairro do Cambuci.

O condutor da moto, um homem de 39 anos, morreu na hora. O Samu foi acionado para socorrer o motociclista, mas constatou a morte local. A frente do carro ficou toda destruída, e os airbags foram acionados.

O motorista do veículo tentou fugir, mas motociclistas que estavam na região o impediram, segundo testemunhas ouvidas pela TV Record.

Passageira ficou ferida. No carro, além do motorista, havia uma mulher de 22 anos, que ficou ferida e foi levada ao pronto socorro. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dela.

Motorista do carro foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para embriaguez. Após prestar esclarecimentos e pagar fiança de R$ 10 mil, ele foi liberado e vai responder em liberdade.

Homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor são os crimes pelo qual o motorista está sendo acusado. Caso foi registrado no 8º Distrito Policial (Brás).