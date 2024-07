Roda de caminhão se solta e atinge ciclistas em SP; uma pessoa morreu

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um caminhão passava pela rodovia Ayrton Senna, em São Paulo, na manhã deste sábado (6) quando uma das rodas se soltou, atravessou a grade de proteção da pista e atingiu dois ciclistas que pedalavam na via do Parque Ecológico do Tietê. Um deles morreu e o outro ficou ferido.

O caminhão seguia em direção à capital paulista. O acidente ocorreu por volta das 6h50, segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), enquanto o veículo trafegava pela faixa 4 da pista, na altura do quilômetro 14.

Problema foi registrado como "pane mecânica". Dados do acidente disponíveis no site da Artesp indicam uma "colisão lateral causada por uma pane mecânica". Segundo informações colhidas no local pela concessionária que administra a via, a Ecopistas, "o condutor do caminhão trafegava em faixa quatro da SP-070, vindo a roda do caminhão a soltar, passando pela defensa metálica e atingindo dois ciclistas pela pista do parque".

O caminhão estava a serviço da prefeitura de Guarulhos. O veículo ficou no acostamento aguardando a remoção. A ocorrência foi encerrada às 10h47, quase quatro horas após o início do registro. O UOL entrou em contato com a prefeitura do município e aguarda posicionamento.

Polícia Militar Rodoviária e Corpo de Bombeiros foram acionados. Uma das pessoas atingidas foi levada para o hospital em estado grave e morreu na unidade de saúde. A outra pessoa atingida ficou em estado grave. O motorista do caminhão não se feriu.