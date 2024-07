Frente fria derruba a temperatura em quase todo o país; veja a previsão

Uma massa de ar frio que chegou ao Brasil no fim de semana passado despenca as temperaturas nesta terça-feira (9) em boa parte do Centro-Sul.

A previsão indica um declínio acentuado em todos os estados da região Sul, além de áreas específicas do Sudeste e Centro-Oeste. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e sul do Mato Grosso sentirão o rigor do inverno.

O Sul do país será o mais castigado, com temperaturas máximas em torno de 10°C ou menos. Geada é esperada no Rio Grande do Sul, enquanto neve e chuva congelada podem pintar a Serra Gaúcha e Catarinense de branco. Em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a mudança mais significativa só deve chegar na quinta-feira (11).

Mais frio pela frente: Na sexta-feira (12), as temperaturas voltam a cair, e o próximo fim de semana promete ser gelado devido à chegada de outra frente fria.

Friagem no Norte: Até mesmo as regiões mais ao norte do país, como Rondônia e Acre, sentirão o frio nesta semana. Um fenômeno conhecido como friagem levará o ar frio para o sul da região Norte, com intensificação do frio a partir do fim de semana.

Chuvas à vista: Além das baixas temperaturas, a frente fria trará grande nebulosidade e chuvas fortes para várias regiões. Norte de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo receberão as precipitações mais intensas. Litoral paulista e paranaense, incluindo cidades como Santos, Paranaguá, Joinville (SC) e Dourados (MS), também podem ter chuvas consideráveis. Essas chuvas podem ajudar no combate aos incêndios florestais que assolam algumas áreas.

Outras regiões: Em Mato Grosso e Goiás, o tempo deve ser mais estável, com chuvas isoladas no sul de Minas Gerais e em partes do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Acre e litoral do Ceará.

