Onda de frio intensa atinge o sul do Brasil e outra regiões; confira

O inverno começou há pouco mais de duas semanas, mas somente agora a região Sul do Brasil está começando a sentir seus efeitos mais rigorosos. Após um outono anormalmente quente, as temperaturas finalmente caem de maneira significativa. Nesta segunda-feira, o Rio Grande do Sul enfrentará uma queda drástica, com a máxima em Porto Alegre não ultrapassando os 10°C, enquanto as mínimas podem chegar a 7°C.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de onda de frio que abrange quase todo o estado, com exceção do extremo norte. Este alerta, emitido no último sábado, pode se estender até quarta-feira. Além disso, o centro-sul do estado está sob risco de geadas, especialmente nesta segunda-feira, que deve ser o dia mais frio desta frente fria.

A parte norte do Rio Grande do Sul e regiões de Santa Catarina também estão sob alerta, embora de menor intensidade, válido entre segunda e terça-feira. Já o litoral sul de São Paulo, a faixa central do Paraná e o litoral norte de Santa Catarina têm alertas para chuvas intensas.

O declínio de temperatura não se limita ao Sul do Brasil. Todo o estado do Paraná, o norte de Santa Catarina, o litoral sul de São Paulo e grande parte do Mato Grosso do Sul também enfrentarão um resfriamento entre esta segunda e terça-feira, segundo o Inmet.

Além das baixas temperaturas, a baixa umidade, comum nesta época do ano, afetará vários estados na região central do Brasil. O Inmet destaca que a umidade relativa do ar nesses estados variará entre 30% e 20%, com baixo risco de incêndios florestais e impactos à saúde.

Os estados atingidos incluem Rondônia (leste), Mato Grosso (exceto o sul), Pará (extremo sul), Tocantins (centro-sul), Maranhão e Piauí (extremo sul), Bahia (extremo oeste), Minas Gerais (noroeste e Triângulo Mineiro), São Paulo, Mato Grosso do Sul (extremo norte), Goiás e o Distrito Federal.

Entre as capitais, Porto Velho pode registrar uma máxima de 38°C, enquanto Manaus e Palmas podem chegar a 35°C. Rio de Janeiro, Belém, São Luís, Teresina e Rio Branco podem alcançar 34°C. Em contraste, São Paulo, após registrar 27°C no domingo, não passará de 21°C nesta segunda-feira, mesma máxima prevista para Florianópolis, e um pouco mais alta que Campo Grande (MS), com 20°C.

Leia Também: Você sabe o que o frio intenso pode fazer ao seu corpo? Entenda!