Dois anos após cirurgia, mulher descobre pano de 20cm deixado na barriga

Uma mulher descobriu que tinha sido deixado um pano na sua barriga, durante uma cirurgia para retirar um tumor no intestino, dois anos após a operação.

Segundo informou o G1, na segunda-feira (22), o pano, de 20 centímetros, saiu pela abertura da barriga da mulher, onde se encontra o saco de colostomia, colocado em 2022.

Atualmente, a mulher, de 58 anos, de Cubatão, São Paulo, está internada, recebendo os cuidados necessários após a descoberta. Os médicos avaliam se será necessária uma nova cirurgia.

A mulher já tinha sido internada no final do ano passado, quando apresentou os mesmos sintomas que tinha quando descobriu que tinha câncer em 2022. Realizou exames, com receio de que a doença tivesse voltado, mas não foi encontrado nada estranho.

Na semana passada, um material começou a sair pelo saco de colostomia e a mulher voltou a procurar ajuda médica. Inicialmente, pensaram que seria outro problema, tendo a mulher sido internada, mas uma médica acabou por desconfiar do sucedido.

"Ela viu, achou estranho e começou a puxar, daí viu que era um pano. Então ela chamou o supervisor dela, o cirurgião. Ele avaliou e colocou a mão, daí começou a puxar e era um pano bem grande, por sinal", disse Stefany Vidal, filha da paciente.

O Hospital Municipal de Cubatão, onde a mulher realizou o procedimento, lamentou o caso e colocou-se à disposição para prestar a assistência necessária. A instituição diz ainda ter mudado de gestão desde essa altura e que o cirurgião médico responsável pelo procedimento também já não faz parte do corpo clínico.

A família pretende pretende avançar com o caso na Justiça.

