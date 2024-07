Homem procurado por roubar celular e matar adolescente se entrega em SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O suspeito procurado por um latrocínio contra um adolescente no Capão Redondo foi preso na tarde desta terça-feira (30) após se entregar. O crime foi filmado por câmeras de segurança e o homem estava foragido há 15 dias.

O homem era procurado por roubar e matar um adolescente de 17 anos no dia 14 de julho. Felipe Belarmino dos Santos levou um tiro mesmo após entregar seu aparelho celular ao ladrão. Ele chegou a ser internado em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito de 23 anos se entregou no 47º DP, Capão Redondo, na tarde desta terça-feira (30). Foi solicitada a prisão temporária do indivíduo, que foi deferida pela Justiça.

Além de ser procurado pelas polícias Civil e Militar, o homem também estava na mira do PCC. De acordo com a coluna de Josmar Jozino no UOL, companheiras de presos da facção disseram que o suspeito seria "decretado" se fosse encontrado.

Segundo a apuração, o crime hediondo foi visto como covardia pela facção. "Nós também temos filhos e não toleramos uma violência desnecessária come essa", comentou a mulher de um faccionado.

Caso condenado, o homem pode pegar de 20 a 30 anos de prisão. O crime hediondo conta com o agravante de ter sido cometido contra um adolescente. A família do jovem se deslocou para a delegacia para acompanhar a prisão. O pai demonstrou revolta no momento que o suspeito foi levado pela polícia.

O CASO

No dia 14 de julho o adolescente caminhava pela rua Marmeleira da índia, no Capão Redondo, zona sul, quando foi abordado. O ladrão tomou o celular da vítima e atirou na cabeça do jovem. Felipe não havia reagido. O adolescente chegou a ser encaminhado ao Hospital do Campo Limpo, mas morreu dois dias depois.