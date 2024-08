Mulher que teria aberto cova para enterrar ex é achada morta perto do local

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 44 anos foi encontrada morta a poucos metros de uma cova que ela teria aberto com a ajuda de um homem com quem mantinha um relacionamento amoroso. Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, a cova seria para enterrar ex-marido da vítima.

O atual companheiro da vítima foi preso. Ele é o principal suspeito do crime, que ocorreu em Chapecó, no oeste de Santa Catarina.

O corpo da vítima foi encontrado no sábado (3). O delegado Éder Matte, à frente da investigação, explicou à reportagem que a suspeita é de que a vítima e o atual companheiro iriam atrair o ex-marido dela para o local, onde ele seria morto e enterrado. Mas o casal teve um desentendimento e ela foi assassinada.

Vítima foi morta com dois tiros na cabeça. A arma do crime não foi localizada. Ela e o suspeito estavam juntos desde o início do ano.

O corpo estava a 100 metros da cova. "Em conversa com o atual companheiro dela, que foi detido naquele momento, ele disse que teria um plano do casal para tirar a vida do ex-marido dessa mulher, e essa cova seria pra ele, mas por algum motivo, a gente ainda não tem detalhes, houve um desentendimento, e acredita-se que ele acabou matando a mulher ali no local", detalhou o delegado.

Cova teria sido aberta na sexta-feira (2). A polícia conseguiu imagens de câmeras de segurança que mostram a vítima e o suspeito indo ao local, um dia antes dela ser morta, para abrirem a cova. "Eles tinham acabado o serviço, digamos assim, a cova estava pronta pra enterrar outra pessoa, segundo o autor do crime", acrescentou Matte.

Em depoimento, suspeito ficou em silêncio. Apesar de ter revelado detalhes informalmente, o homem optou por não prestar mais esclarecimentos. Ele já tinha antecedentes criminais. A polícia não divulgou o nome do suspeito, de 30 anos. Por isso, a reportagem não localizou a sua defesa. O espaço segue aberto para manifestação.

Vítima e ex-marido se relacionaram por 23 anos. O casamento chegou ao fim no início desse ano. Ele já foi ouvido pela polícia, que não deu detalhes sobre o depoimento.