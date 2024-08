Vítima de queda de avião postou story no Instagram minutos antes do embarque

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das passageiras do avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, no início da tarde desta sexta-feira (9), fez uma publicação na rede social Instagram pouco antes de embarcar.

A aeronave da Voepass, antiga Passaredo, aparece ao fundo do vídeo publicado por Isabella Pozzuoli, que segurava uma bagagem de mão. Ninguém sobreviveu ao acidente.

Pozzuoli publicou um story por volta das 11h, minutos antes da decolagem do avião, que deixou o aeroporto de Cascavel (PR) às 11h50.

Segundo publicações na rede social, ela era professora de educação física na escola INSP Flamengo, no Rio de Janeiro. Os posts também mostram que tinha gatos e viajava com frequência.

O avião, que viajava de Cascavel a Guarulhos (Grande São Paulo), caiu em um condomínio no bairro Capela. A companhia aérea disse que o voo 2283 tinha 57 passageiros e quatro tripulantes a bordo. A empresa divulgou a lista de vítimas no início da noite desta sexta.

Todos os corpos serão levados para o IML (Instituto Médico-Legal) de São Paulo, pela avaliação de que a unidade tem mais recursos para fazer a identificação das vítimas.

Segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), a aeronave estava regular com a renovação do certificado de aeronavegabilidade prevista para junho de 2026.

Equipes do IML e os responsáveis pelo recolhimento de corpos foram encaminhadas para reforço nos trabalhos na área em que o avião caiu. Equipes do Hospital das Clínicas da Unicamp e o Hospital Estadual de Sumaré estão preparadas para o atendimento de eventuais pacientes que forem encaminhados.