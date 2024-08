Caixa preta de avião que caiu em SP revela gritos e pergunta do piloto

O gravador de voz da cabine do avião ATR-72-500 da Voepass, que caiu na semana passada em Vinhedo, interior de São Paulo, registrou conversas entre os pilotos sobre "dar potência" à aeronave minutos antes da queda. Nos registros ouvem-se ainda gritos no avião.

As cerca de duas horas de gravações foram analisadas por um laboratório vinculado à Força Aérea Brasileira. Os registros de áudio da cabine não ajudaram a determinar o que provocou a queda do avião.

Na transcrição de áudio da caixa preta revela que o copiloto perguntou o que estava acontecendo, ao perceber que a aeronave estava perdendo sustentação. Depois afirmou que era necessário "dar potência", numa tentativa de estabilizar o avião e impedir a queda.

A gravação termina com gritos e com o estrondo do choque da aeronave contra o solo.

Vale lembrar que o avião, um bimotor ATR-72-500, que voava entre Cascavel e São Paulo, caiu por volta das 13h25 de sexta-feira. Todos os 62 passageiros que seguiam a bordo morreram.

