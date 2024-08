Motorista é preso após atropelar família em calçada no Jabaquara, zona sul de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 54 anos foi preso na tarde de sábado (17) depois de atropelar uma família na avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, na Vila do Encontro, no Jabaquara, zona sul de São Paulo.

Uma câmera de segurança registrou o momento do atropelamento. Um homem, uma mulher e três crianças haviam acabado de atravessar pela faixa de pedestres da rua Anderson Messias da Costa quando o carro desgovernado mudou de faixa de forma repentina e acertou as vítimas na calçada.

As vítimas, um homem de 35 anos, uma mulher de 34 e duas crianças, que não tiveram as idades divulgadas pela SSP (Secretaria da Segurança Pública), foram socorridas e levadas para o Hospital Municipal Doutor Arthur Ribeiro de Saboya, conhecido como PS Jabaquara. A terceira filha do casal, uma criança de nove anos, não foi atingida pelo veículo.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, a mulher e as duas crianças receberam alta. O homem permanecia internado na noite deste domingo (18).

O condutor do automóvel aparentava sinas de embriaguez, de acordo com informações do boletim de ocorrência. Ele foi socorrido com ferimentos após ter ficado preso nas ferragens e permanecia internado no Hospital Estadual do Ipiranga.

Pelas imagens é possível notar que um carro da Polícia Militar passou pelo mesmo ponto dez segundos antes do acidente.

Foram solicitados exames periciais ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal. A ocorrência foi registrada no 26º DP (Sacomã) como embriaguez ao volante, atropelamento, colisão e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.