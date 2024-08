Traficantes que mudaram de facção seriam autores de chacina no RJ, suspeita polícia

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os autores da chacina que deixou ao menos cinco mortos em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro, no início da madrugada desta segunda (19), seriam traficantes do CV (Comando Vermelho) que tinham como alvo Pedro Henrique Barbosa, 18, conhecido como Marreco, de acordo com investigadores do caso.

Barbosa, que estava na praça Barão de Drummond com um grupo de amigos, é apontado pelas polícias Civil e Militar como uma liderança do morro dos Macacos, comunidade com influência do tráfico do TCP (Terceiro Comando Puro. Ele foi baleado e chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Ainda de acordo com a polícia, os traficantes que atiraram são ex-integrantes do TCP que passaram ao CV neste ano. Eles se refugiariam no morro São João e tentam expandir o domínio territorial da facção.

Os atiradores foram identificados por moradores como sendo jovens que respondem pelos apelidos de Titauro, Cara Fina, Jiló, Galo e Cuca.

No total, sete pessoas foram atingidas no ataque. De acordo com a corporação, duas morreram no local. Barbosa morreu no Hospital Universitário Pedro Ernesto.

Os outros quatro feridos foram levados para o Hospital Federal do Andaraí, também na zona norte. Um adolescente de 17 anos e Wallace de Oliveira Cláudio, 35, morreram nesta madrugada. Wallace estava com a esposa, o filho de 4 anos e a enteada, de 16 anos.

Os dois feridos que permanecem internados são Daniel Carvalho de Sousa, 33, e Juan Victor Pereira. De acordo com a unidade, o estado de saúde deles é estável.

Segundo uma testemunha, os feridos não têm ligação com o tráfico. Os atiradores teriam passado por mais de uma vez de carro antes de atirarem, segundo sua versão.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios.

Esse é o segundo ataque no mês de agosto provocado por disputa de facção na região. No dia 4, o adolescente identificado como Guilherme Souza de Assis, 13, morreu durante sua festa de aniversário.

Ele era fã do jogador argentino Messi e estudante da rede pública. Sua mãe foi baleada nas pernas e passou por cirurgia.