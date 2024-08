Peões de Brasil, Estados Unidos e México disputam rodeio de R$ 200 mil em Barretos

BARRETOS, SP (FOLHAPRESS) - O sonho de conquistar o título do principal rodeio do país estará em jogo a partir desta quinta-feira (22) para 34 peões de Brasil, México e Estados Unidos.

Eles vão participar do Barretos International Rodeo, maior atração da Festa do Peão de Barretos, e disputarão um prêmio de R$ 200 mil.

A 31ª edição da fase internacional do rodeio de Barretos (a 423 km de São Paulo) será disputada por competidores que se destacaram no ranking da CNAR (Confederação Nacional do Rodeio) e em outros circuitos disputados no país, como a PBR (Professional Bull Riders) e a LNR (Liga Nacional de Rodeio). No total, serão 30 peões brasileiros, 3 dos Estados Unidos e 1 do México.

A premiação de todas as modalidades em disputa neste ano em Barretos vai ultrapassar R$ 1 milhão, com o maior valor destinado justamente ao campeão nas montarias em touros.

Barretos tem como característica ser traiçoeira com os peões favoritos, premiando azarões. Maior prova disso é o tricampeão mundial Adriano Moraes, que abriu o mercado americano aos peões brasileiros com a PBR e nunca venceu na arena de Barretos.

O Brasil tem 14 títulos mundiais dos 31 já disputados, conquistados também por Silvano Alves (três títulos), José Vitor Leme (dois), Ednei Caminhas, Guilherme Marchi, Renato Nunes, Kaique Pacheco, Rafael José de Brito e Cassio Dias, atual campeão. Desses, só Pacheco levou o título também em Barretos, em 2015.

Estrangeiros também têm dificuldade para ganhar no maior rodeio brasileiro: só Ted Wad Flora (2012) e Tuff Hedeman (1993), ambos dos Estados Unidos, levaram o título. Ainda assim, em 1993, isso ocorreu pelo fato de terem sido disputadas competições paralelas entre estrangeiros e brasileiros, e Mozart Rodrigues Junior, de Campo Grande, também é considerado campeão.

Além de disputarem em número menor em relação aos concorrentes brasileiros, os peões estrangeiros enfrentam touros com características diferentes das que estão habituados. Os animais brasileiros usados em rodeios são maiores e pulam mais alto, por exemplo.

Moraes não escondeu a frustração de não vencer Barretos na carreira ao comentar o assunto na noite de domingo (18) após a final nacional da PBR na Festa do Peão. "Barretos é o evento mais importante do mundo para todos os competidores. Para mim, que nunca consegui ganhar Barretos, é uma frustração muito grande na minha carreira não ter vencido", disse.

A fase internacional da Festa do Peão é a terceira competição de montarias em touros disputada na arena barretense na edição deste ano.

A primeira foi justamente a final do circuito da PBR, que teve como campeão o peão mato-grossense Rogério Venâncio, 23. Ele levou o título após etapas disputadas em sete estados desde o ano passado e que reuniu em Barretos os peões mais bem ranqueados. O título valeu uma camionete Mitsubishi L200 e um bônus de R$ 100 mil.

Entre segunda (19) e esta quarta-feira (21) ocorreu a fase classificatória da LNR, também um circuito que classificou peões campeões em eventos espalhados pelo país e que terá o campeão conhecido sábado (24).

O Barretos International Rodeo ainda terá montarias em cavalo no estilo cutiano, team penning (um trio tem de separar bezerros num curral sem encostar nos animais), três tambores (disputada somente por mulheres, que têm de percorrer um circuito triangular formado por três tambores no menor tempo possível) e a estreia do Breakaway Roping (variação do laço de bezerro, em que a competidora tem o percurso cronometrado com o objetivo de laçar o animal de forma mais rápida).

A prova do laço de bezerro tradicional é polêmica, já foi proibida em uma série de cidades brasileiras e não é disputada em Barretos desde 2006, após ação do Ministério Público estadual. Segundo Os Independentes (que organizam o evento), o laço usado no Breakaway Roping foi produzido para ser "quebrado" e se rompe com a força do bezerro.

Serão distribuídos na competição em touros outros R$ 82,5 mil aos peões que se classificarem entre a segunda e a décima posições. Os que obtiverem as três melhores notas de cada dia receberão R$ 4.500, R$ 2.000 e R$ 1.500, respectivamente. Ao campeão das montarias em cavalos, a premiação será de R$ 120 mil.

A Festa do Peão de Barretos será realizada até domingo no Parque do Peão (rodovia Brigadeiro Faria Lima, km 428). Os ingressos custam de R$ 20 a R$ 95. Para os dias 23 e 24, só há bilhetes disponíveis para a área externa do estádio -sem acesso, portanto, às montarias e aos shows do principal palco da festa.