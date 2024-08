Defesa Civil decreta estado de alerta para baixas temperaturas em São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Defesa Civil decretou estado de alerta para baixas temperaturas a partir da madrugada deste domingo (25) na cidade de São Paulo.

Frente fria é esperada. De acordo com CGE, o ar gelado de origem polar vai derrubar as temperaturas na capital paulista. A previsão é de queda entre domingo (25) e a próxima quinta-feira (29).

"A previsão é de céu encoberto com chuva intermitente e sensação de frio. A temperatura mínima, geralmente observada no fim da madrugada, desta vez será registrada no período da noite, com previsão de apenas 10°C e sensação térmica bem abaixo deste valor, em função dos ventos que passam a soprar do quadrante sul/sudeste", escreveu o CGE, em nota.

Estado de alerta para o frio. A Defesa Civil Municipal colocou em vigor a Operação Baixas Temperaturas, que intensifica a abordagem de pessoas em situação de rua e as redireciona a abrigos.

A operação prevê distribuição de alimentos quentes e cobertas em pontos com grande concentração de pessoas em situação de rua. Caso encontre alguém em situação de vulnerabilidade, a central telefônica 156 é o canal de comunicação da prefeitura.

A máxima não supera os 14°C, caracterizando um dia de baixa amplitude térmica. Os índices de umidade do ar se mantêm elevados com os menores valores acima dos 75%, melhorando desta forma a qualidade do ar.

CGE

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima neste domingo não vai passar de 14°C. A mínima prevista para a capital paulista é de 8º.

Temperatura dos próximos dias:

Segunda-feira (26): mínima: 7°C / máxima: 16°

Terça-feira (27): mínima: 5°C / máxima: 19°