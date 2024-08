Aeroporto de Ribeirão Preto suspende voos devido a fumaça de queimadas

CAÍQUE ALENCAR

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O aeroporto estadual Doutor Leite Lopes, em Ribeirão Preto, suspendeu todos os voos neste domingo (25) devido à fumaça das queimadas que atingem o interior do estado de São Paulo.

Aeroporto não está fazendo decolagens desde às 6h30. Segundo a Rede VOA, concessionária do aeroporto, os pousos e decolagens foram suspensos porque há baixa visibilidade aérea no local. A empresa diz que ainda não tem uma estimativa de quantos voos foram afetados após as suspensões, mas um balanço deve ser finalizado até o fim do dia.

Até a noite de sábado, aeroporto teve ao menos 21 voos afetados. Oito decolagens foram canceladas e outras três tiveram atraso. Nos pousos, mais oito foram cancelados e dois foram atrasados.

Antes de ter voos suspensos, aeroporto foi usado como apoio para ações emergenciais do estado de São Paulo e das Forças Armadas. A Rede VOA diz que mobilizou uma equipe de resposta e emergência do comitê de crise em Ribeirão Preto para prestar os apoios necessários à logística de emergência, principalmente no terminal de passageiros. Também foram disponibilizados espaços do pátio para priorizar aeronaves modificadas para o combate a incêndios.

A reportagem entrou em contato com a Latam, Azul e a Gol, mas ainda não obteve retorno.

PREFEITO DESCARTA EVACUAÇÃO DE CASAS

Duarte Nogueira (PSDB) disse que não há necessidade de moradores deixarem suas casas. Ao UOL, o prefeito afirmou que o único local onde essa possibilidade foi cogitada foi na região sul do distrito de Bonfim Paulista, no condomínio de luxo Residencial Alphaville. "As pessoas ficaram assustadas e temeram que suas casas pudessem ser atingidas pelo fogo." Ele afirmou que os moradores já voltaram para os imóveis.

Tempestade de poeira e fuligem de queimada transformou o dia em noite em Ribeirão Preto. O cenário contribui para uma sensação de medo para os moradores da cidade. Vários trechos de rodovias no interior do estado também foram bloqueados desde a última sexta-feira (23).

FUMAÇA É TÓXICA

Fuligem é jogada na atmosfera e chega a diversos locais -mesmo os mais distantes dos incêndios. A declaração foi dada por Karla Longo, pesquisadora do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Especiais), em entrevista do UOL News. Ela afirma que a altitude da fumaça varia segundo o calor gerado: quanto mais quente, maior a altitude. Longo diz também que a fumaça é "extremamente tóxica" aos seres humanos.

"Essa fumaça é jogada para a atmosfera. Dependendo da intensidade desse fogo, do tipo de biomassa que tá se queimando, temos uma geração de calor muito grande que lança essa fumaça em várias altitudes. Quanto maior é o calor gerado, maior é a altitude. Essa fumaça segue o padrão normal de circulação das massas de ar, que coloca isso em locais diversos", declarou Karla Longo, pesquisadora do Inpe.

ESTADO DE EMERGÊNCIA

O governo de São Paulo informa que 36 municípios estão em alerta máximo para queimadas, e 17 destes têm focos ativos de incêndio. O número é da última atualização do governo estadual, feita na tarde deste sábado (24). A região mais atingida é a de Ribeirão Preto, no nordeste do estado, mas há cidades atingidas por quase todo o interior.

Estado terá pacote de ajuda a produtores rurais afetados por incêndios. A medida será lançada neste domingo (25) pelo governo estadual. A ação é da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e terá quatro diretrizes. Por meio do Feap (Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista), cada produtor afetado terá acesso a R$ 50.000, com juro zero, para custeio emergencial, como despesas de manutenção e recuperação da produção.