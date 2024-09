Ataque a tiros deixa pelo menos quatro mortos e cinco feridos na zona norte do Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um ataque a tiros deixou pelo menos quatro mortos e cinco feridos na madrugada deste sábado (31) na zona norte do Rio de Janeiro. O caso é investigado pela Polícia Civil, que ainda não confirmou a motivação do crime.

A Polícia Militar disse que os disparos ocorreram na comunidade da Congonha, na região de Madureira. "Informações preliminares indicam uma disputa entre grupos criminosos. Equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) intensificaram o policiamento na região", afirmou a corporação.

O ataque teria sido registrado nas proximidades de um bar. A Polícia Civil confirmou as mortes de Denis da Silva Ventura, 24, Thiago de Mello Araújo, 24, Lucas de Sousa de Sá, 28, e Alisson Henrique da Silva Lucena, 41.

"Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime", declarou a corporação. A DHC (Delegacia de Homicídios da Capital) investiga o caso.

De acordo com a Polícia Militar, quatro das vítimas foram levadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Rocha Miranda e outras cinco deram entrada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. As duas instituições também ficam na zona norte do Rio.