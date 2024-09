Briga em campeonato de sinuca acaba com seis mortos a tiros em Sergipe

RIO DE JANEIRO, SP (FOLHAPRESS) - Seis homens foram mortos a tiros na noite de sábado (7) em Nossa Senhora de Aparecida (SE), a 94 km de Aracaju, após uma briga durante uma competição de sinuca. De acordo com a Polícia Civil, os corpos foram encontrados dentro de um veículo próximo ao bar em que o torneio era disputado.

Um suspeito foi preso no mesmo dia com uma espingarda calibre 12, supostamente usada no crime, e munições. Outros dois homens procurados foram mortos nesse domingo (8) após, segundo a Secretaria de Segurança de Sergipe, reagirem à prisão.

"Minutos antes da ação criminosa havia ocorrido uma confusão em um bar em que estava ocorrendo um campeonato de sinuca. E, por um desentendimento entre os participantes, acabou tendo esse brutal desfecho", disse o delegado Gregório Bezerra.

Segundo Bezerra, os suspeitos foram identificados a partir de imagens da moto usada para a fuga pelo trio. Foram feitas buscas na cidade, bem como na vizinha Ribeirópolis, que integram a chamada Rota do Sertão sergipano.

José Sandro dos Santos, 31, ex-presidiário, foi preso no sábado na cidade vizinha sob suspeita de participar do crime. A Folha não conseguiu contato com o suspeito ou sua defesa. Segundo a Polícia Civil, ele confessou ter brigado com as vítimas antes do crime. Além da arma, a motocicleta usada na fuga também foi apreendida com ele.

Neste domingo (8), Ivandro dos Santos e Alexssandro dos Santos foram mortos pela polícia numa área de mata de Ribeirópolis. "Ao serem abordados pelas autoridades, os suspeitos reagiram, sendo atingidos e não resistindo aos ferimentos."

As vítimas foram identificadas como Adriano Bispo dos Santos, 36, Jeovane Góis Lima, 31, José Valduilson Oliveira, 61, João Paulo Santana Bispo, 31, Jeferson Sabino Bomfim, 29, e Jackson Souza de Carvalho, cuja idade não foi divulgada.