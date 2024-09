Aluna de 10 anos passa mal em escola no Paraná e morre após ser socorrida

Uma aluna da Escola Municipal Erasmo Pilotto, em Rebouças, Paraná, sofreu um mal-estar inesperado durante as aulas e, apesar dos esforços de socorro, não resistiu. Alyce Tesluki, de 10 anos, foi levada ao hospital, mas já chegou sem vida. O caso aconteceu na segunda-feira.

Os primeiros relatos sugerem que a menina pode ter sido vítima de um mal súbito. Professoras que estavam presentes informaram que Alyce reclamou de fortes dores de cabeça, além de sentir náuseas e apresentar vômitos.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está investigando o caso e aguarda laudos complementares para esclarecer o que levou à morte da aluna. "Esses laudos serão essenciais para o avanço da investigação", afirmou a PCPR.

O Hospital de Caridade Dona Darcy Vargas, que atendeu Alyce, informou que a Defesa Civil foi acionada assim que os sintomas foram percebidos. "Quando chegamos, a menor já não apresentava sinais vitais, com suspeita de parada cardiorrespiratória (PCR)", explicou o hospital.

Nas redes sociais, a escola expressou condolências à família e prestou uma homenagem à aluna, ressaltando a dor de sua perda: "Nossa Escola Municipal Erasmo Pilotto está de luto. Nossa querida Alyce agora está com Deus. Ficam as boas lembranças e momentos felizes que vivemos com nossa aluna. Que Deus conforte familiares e amigos".



