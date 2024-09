Anvisa proíbe venda de azeites e suspende coco ralado por irregularidades

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou nesta terça-feira, 24, a proibição da comercialização, fabricação e importação de dois azeites de oliva no Brasil. As marcas afetadas são Cordilheira e Serrano, ambas com 0,5% de acidez.

A proibição ocorreu devido ao fato de que esses azeites estão sendo importados e distribuídos por empresas que não possuem registro adequado, o que viola as normas regulatórias do país.

Além dos azeites, a Anvisa também suspendeu a comercialização do coco ralado da marca Coco & Cia. A medida foi tomada após um laudo do Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal identificar níveis insatisfatórios de dióxido de enxofre no produto, substância controlada que pode causar problemas à saúde.

Em situações como essa, cabe à empresa realizar o recolhimento dos lotes afetados. No entanto, quando isso não é feito de forma voluntária, a Anvisa intervém, como aconteceu em agosto com as balas da marca Dori. Até o momento, a Coco & Cia não se pronunciou sobre a suspensão.

Essas ações da Anvisa reforçam o controle rigoroso sobre produtos que não atendem aos padrões de segurança estabelecidos, visando proteger a saúde dos consumidores brasileiros.