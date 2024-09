Policial é baleado na frente da família ao deixar filhos em escola no Rio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um policial militar foi baleado na terça (24) enquanto deixava os filhos em uma escola de Bangu, no Rio de Janeiro.

Policial e a mulher estavam na porta da escola, na Avenida Raul de Barros Vieira, para deixar as crianças. Ele estava se despedindo dos filhos com um beijo quando foi surpreendido por um homem armado.

Criminoso chegou atirando. Imagens mostram que ele atira pelo menos quatro vezes à queima-roupa. O policial cai no chão e não consegue reagir.

Mulher e crianças não foram baleados. Eles conseguiram se abrigar dentro da escola após o policial ser atingido.

Ladrão levou arma do policial e fugiu de carro com dois comparsas. A polícia ainda tenta identificar os suspeitos.

Policial foi socorrido para o Hospital Municipal Albert Schweitzer e depois transferido ao Hospital Central da PM. A Secretaria Municipal de Saúde não divulgou detalhes do estado de saúde dele.

