'Até que enfim': chuva chega a cidades de GO após mais de 150 dias de seca

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Moradores comemoraram a chegada da chuva a algumas cidades de Goiás na noite de sábado (28). Segundo a Saneago, a companhia de saneamento do estado, a estiagem em alguns municípios goianos já durava mais de 150 dias -ou cinco meses.

Goianos registraram o momento em que a chuva caiu. Nas redes sociais, há relatos e vídeos de moradores de Goiânia, além de Goianira e Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana. "Graças a Deus", "até que enfim" e "muita alegria", escreveram alguns usuários do Facebook.

Previsão de chuva havia sido divulgada pelo Inmet. A chuva foi causada pela passagem de uma massa de ar frio e úmido sobre o estado, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Também havia a possibilidade de fortes rajadas de vento e granizo, principalmente no sábado (28).

Calor forte e tempo seco voltam neste domingo (29). Para hoje, o Climatempo prevê temperatura mínima de 24ºC e máxima de 38ºC em Goiânia, sem possibilidade de chuva. O calor continua nos próximos dias, e os termômetros devem passar de 40ºC na sexta (4) e no sábado (5).

Recomendações

Em meio à estiagem, a Saneago orienta aos moradores que economizem "para que todos tenham acesso à água potável". Além disso, a companhia recomenda:

- Regar o jardim em horários de maior eficiência, com temperatura mais amena, como no início da manhã ou no final da tarde

- Tomar banhos mais curtos

- Desligar o chuveiro ao se ensaboar e a torneira ao escovar os dentes

- Acumular o máximo de roupas possível antes de usar a máquina de lavar

- Reaproveitar a água da lavagem para outros usos dentro de casa;Lavar o carro apenas em casos de extrema necessidade

- Usar a vassoura em vez da mangueira para limpar áreas externas.