Carta psicografada revela pedido da mãe de Suzane von Richthofen

Uma nova reviravolta no caso Suzane von Richthofen ganhou os holofotes nesta semana com a divulgação de uma suposta carta psicografada de Marísia von Richthofen, mãe da condenada. A sensitiva Érica Dias afirma ter recebido a mensagem no dia 29 de setembro, durante uma tiragem de cartas para o jornalista Roberto Cabrini, Marísia teria aparecido e pedido que Suzane encontrasse o caminho da luz. Suzane foi acusada pela morte dos pais e ficou presa por mais de 20 anos

Na carta, Marísia teria pedido para que Suzane seguisse "o caminho da luz" e se distanciasse de energias negativas. A sensitiva também afirmou que Marísia teria revelado a existência de uma quarta pessoa envolvida no assassinato do casal, além de ter alertado sobre problemas de saúde do irmão de Suzane, Andreas.

Em 31 de outubro de 2002, os corpos de Manfred e Marísia von Richthofen foram encontrados na mansão onde moravam, vítimas de um assassinato brutal. O crime foi planejado pela filha do casal, Suzane von Richthofen, e executado pelos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos.

