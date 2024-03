Suzane von Richthofen inicia curso de Direito em Bragança Paulista

Suzane Louise Magnani Muniz, de 40 anos, conhecida como Suzane von Richthofen, está matriculada no curso de Direito da Universidade São Francisco (USF) em Bragança Paulista, interior de São Paulo. A informação foi confirmada pela instituição.

Suzane cursava Direito quando foi presa e condenada pelo assassinato de seus pais, Manfred e Marísia von Richthofen, em 2002. Ela cumpriu pena em regime fechado por 16 anos e, desde o início de 2022, está em regime aberto.

Em janeiro deste ano, Suzane deu à luz seu primeiro filho. Ela vive em Bragança Paulista com o marido, o médico Felipe Zecchini Nunes.

A matrícula de Suzane no curso de Direito gerou reações diversas. Alguns alunos da USF se mostraram incomodados com a presença dela na instituição, enquanto outros defenderam seu direito de estudar.

A Universidade São Francisco informou que Suzane foi aprovada no vestibular utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A instituição também disse que não tem o poder de negar a matrícula de um aluno por conta de seu histórico criminal.

O caso Suzane von Richthofen foi um dos crimes mais chocantes da história do Brasil. Em 2002, Suzane, então com 18 anos, e seu namorado Daniel Cravinhos, de 21 anos, mataram os pais dela a golpes de porrete. O crime foi premeditado e contou com a ajuda do irmão de Daniel, Christian Cravinhos.

Suzane e Daniel foram condenados a 39 anos e 6 meses de prisão. Christian Cravinhos foi condenado a 38 anos e 6 meses de prisão.

Em 2017, Suzane obteve o direito de progredir para o regime semiaberto. Em 2021, ela foi beneficiada pela progressão para o regime aberto.

A matrícula de Suzane no curso de Direito reacende o debate sobre o direito de ressocialização de pessoas condenadas por crimes graves.

