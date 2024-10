Acidente em MT deixa duas irmãs mortas e três feridos; veja as imagens

Um acidente envolvendo dois carros resultou na morte de duas irmãs e deixou três pessoas feridas em Vera, a 486 km de Cuiabá, neste domingo (6). As vítimas fatais foram identificadas como Sofia Gabrieli Chiareti dos Santos, de 15 anos, que morreu no local, e Lucia Cristina Chiareti Macedo, de 25 anos, que chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

No mesmo carro, estavam ainda uma idosa de 69 anos, um adolescente de 15 anos e uma criança de 8 anos, que sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para atendimento médico.

[Legenda]© Reprodução- Redes Sociais

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do outro veículo, que estava em alta velocidade, estava sob efeito de álcool e apresentava sinais de alteração psicomotora. Testemunhas relataram que ele havia passado a noite em uma festa com um amigo e, no caminho de volta para casa, provocou o acidente. O condutor foi atendido e liberado após a confirmação de embriaguez. Seu amigo, que também estaria no veículo, fugiu do local e não foi localizado.