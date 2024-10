Suspeito de matar frentista por proibição de usar banheiro feminino é preso

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O suspeito de matar um frentista após ser impedido de usar banheiro feminino em um posto de combustíveis de Porto Alegre foi preso na manhã desta sexta-feira (11).

Suspeito, de 25 anos, não teve a identidade revelada. Ele foi localizado na cidade de Laguna, no litoral sul de Santa Catarina, para onde fugiu após o crime, e será transferido para Porto Alegre, onde deverá responder por homicídio. As informações são da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Homem possui antecedentes criminais.

Ainda segundo a polícia, o suspeito já tem registro criminal por tráfico de drogas. Como o nome do atirador ainda é desconhecido, o UOL não conseguiu localizar a defesa. O espaço segue aberto para manifestação.

Mulher que estava com o suspeito no dia do crime não é investigada como cúmplice no assassinato. Conforme a investigação, em depoimento ela explicou que havia conhecido o homem na noite anterior ao ocorrido. No momento, ela é tratada como testemunha.

Suspeito parou no posto com uma mulher e quis entrar no banheiro feminino após a acompanhante, mas foi impedido pelo frentista. O caso aconteceu em um posto de combustíveis na avenida Antônio de Carvalho, no bairro Jardim Carvalho, na manhã do domingo (6).

Câmeras de segurança gravaram o momento do crime. Nas imagens, é possível ver que o frentista, de 46 anos, e o homem estão discutindo, quando o atirador saca uma arma e atira na vítima. A mulher se desespera, pega o celular e foge.

Frentista, identificado como Ingo Patrício Tasca Nunes, morreu no local. Ele deixou a esposa e dois filhos.