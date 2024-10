"Não cancele!" Motorista faz parto à porta do hospital no Rio de Janeiro

O motorista de um aplicativo de transporte realizou um parto à porta Hospital Geral de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, na segunda-feira (14).

Na sua terceira viagem do dia, Emilson Cipriano deparou-se com uma mulher em trabalho de parto que lhe suplicou que não cancelasse o pedido, noticiou o g1.

O homem afirmou que, quando aceitou a viagem, recebeu uma mensagem na qual se lia: “Moço, por favor, não cancele!”

É que, face à situação, dois outros motoristas já tinham recusado transportar a mulher.

“‘Vai nascer! Vai nascer!’ E eu perguntei sobre as contrações, que estavam em menos de cinco minutos. Ia nascer e fiquei com medo de acontecer alguma coisa com a mãe e a bebê”, confessou o homem.

O condutor pediu ajuda a agentes da 58.ª esquadra, que lhe deram luvas e abriram caminho até ao hospital. Contudo, já à porta da unidade, Emilson teve de realizar o parto.

“Quando olhei para trás, o bebê estava nascendo. Só deu tempo de puxar o freio de mão, meter as luvas, correr para trás e fazer o parto”, disse, tendo dado conta de que o agente que o acompanhava “correu para chamar as enfermeiras”.

A mãe e a criança encontram-se bem de saúde e foram transferidas para a Maternidade Mariana Bulhões.

Emilson conseguiu realizar o parto graças à sua formação como técnico de enfermagem, ainda que não exerça a profissão atualmente.

