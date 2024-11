Homem apontado como um dos principais ladrões de carros do Rio é morto

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem apontado pela polícia como um dos principais ladrões de carros do Rio de Janeiro foi morto em uma tentativa de assalto na Linha Vermelha neste sábado (2), segundo informações divulgadas pela Polícia Militar. Ele foi identificado como Luiz Felipe Medeiros Lage, o Felipinho da NH.

Segundo a PM, um policial militar de folga teria reagido à tentativa de assalto, resultando em um confronto com os criminosos. A polícia afirmou que Felipinho da NH foi atingido e não resistiu aos ferimentos.

Outras três pessoas que trafegavam pela Linha Vermelha ficaram feridas na ocorrência, registrada na altura de São Cristóvão, zona norte do Rio.

Elas foram levadas para atendimento médico no Hospital Souza Aguiar, no centro da cidade. A Polícia Militar não divulgou informações sobre o estado de saúde delas.

Conforme a corporação, Felipinho da NH tinha quase 200 anotações em sua ficha criminal, incluindo roubos de cargas e veículos. Ele também era suspeito de ter envolvimento em homicídios de dois policiais militares durante roubos de veículos no Rio.

Ainda de acordo com a polícia, Felipinho da NH agia principalmente nas Linhas Vermelha e Amarela e na Baixada Fluminense. Ele era apontado como integrante do Bonde do Fantasma, uma quadrilha especializada em roubos no estado.

O caso deste sábado é investigado pela 17ª DP (Delegacia Policial), em São Cristóvão.

"Diligências estão em andamento para localizar os criminosos", afirmou a Polícia Civil, que também confirmou a morte de Luiz Felipe Medeiros Lage.

O Rio passa por uma crise na área de segurança que ficou mais explícita nas últimas semanas. Uma das ocorrências que chamaram a atenção foi registrada em 24 de outubro.

Na ocasião, três pessoas morreram e outras três ficaram feridas em confronto entre traficantes e policiais militares durante operação no Complexo de Israel, na zona norte.

A ação bloqueou por cerca de duas horas a avenida Brasil, uma das principais vias da capital, e impactou a circulação de trens e linhas de ônibus.

Neste sábado, policiais civis fizeram uma reprodução simulada de 2 das 3 mortes ocorridas em 24 de outubro. Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense realizaram perícias complementares na Linha Vermelha e na rodovia Washington Luiz.