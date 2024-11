Chuva dá trégua em SP no começo desta semana, mas pode voltar na noite de terça (12)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de vários dias com pancadas de chuva e garoa, a cidade de São Paulo deve começar a semana com chance de uma trégua nesta segunda-feira (11), embora o tempo continue nublado.

As temperaturas podem sair da mínima de 14°C e chegar a 29°C, tendência que se mantém também na terça-feira (12), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A previsão de tempo estável nesta segunda vale para todo o estado de São Paulo, segundo a Defesa Civil, com exceção do norte paulista, que pode ter chuvas em pontos isolados. O aumento nos termômetros também deve ser generalizado.

Na capital paulista, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura prevê que a aproximação de uma frente fria na noite de terça-feira pode provocar rajadas moderadas de vento e causar pancadas isoladas de chuva.

Segundo a previsão do Inmet, os termômetros podem chegar aos 30°C na terça-feira, com chance de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Na quarta, com mínima de 13°C e máxima caindo a 22°C, mais chuva é esperada. O cenário se mantém na quinta-feira (14) para os paulistanos.

Entre quarta-feira (13) e sábado (16), segundo a Defesa Civil, um sistema meteorológico no Sul do país pode causar chuvas mais volumosas no estado, com raios e vento. Ainda, os modelos meteorológicos, segundo a Defesa Civil, preveem riscos de temporais.

Análise da empresa Climatempo indica que, além da passagem de frentes frias, a chuva em novembro tem sido ampliada pela circulação de ventos em diferentes níveis na atmosfera, que facilitam a formação de corredores de umidade entre o Norte e o Sudeste do país, passando pelo Centro-Oeste.

VEJA A PREVISÃO PARA OUTRAS REGIÕES

Em outras capitais, o calor também deve ser a marca neste começo de semana. No Rio de Janeiro, os termômetros podem chegar a 30°C nesta segunda, e 35°C na terça-feira. Já em Belo Horizonte, que pode ter pancadas de chuva e trovoadas, deve ver as máximas em 30°C, segundo o Inmet.

No Nordeste, a situação pode ser a mesma no Recife. Já João Pessoa terá calor de até 32°C, com possibilidade de chuvas isoladas e tempo nublado. Salvador, por sua vez, tem máxima prevista de 27°C nesta segunda, que tem tempo fechado e pancadas de chuva.

Os termômetros podem bater em 32°C em Cuiabá, que pode ter chuva na segunda, e em Campo Grande, onde estão previstas pancadas na terça.

Em Manaus, no Norte, a máxima na segunda é de 37°C, com pancadas de chuva e trovoadas, cenário que se mantém na terça com muito calor. O mesmo vale para Belém, com 35°C, e Macapá, com 34°C.

Já no Sul, a chegada de uma frente fria deve mudar o tempo nos três estados neste começo de semana, segundo a empresa MetSul. A chuva chega ao Rio Grande do Sul nesta segunda e a Santa Catarina e Paraná na terça-feira.

De acordo com o Inmet, Porto Alegre pode ter máxima de 30°C, Curitiba de, 26°C, e Florianópolis, de até 27°C.

