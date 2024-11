Fundador da igreja Bola de Neve, pastor Rinaldo Seixas, morre em acidente

O pastor Rinaldo Luiz de Seixas, de 52 anos, fundador da Igreja Evangélica Bola de Neve, faleceu na noite deste domingo (17), vítima de um acidente de moto em uma estrada de Campinas, no interior de São Paulo. O acidente causou graves ferimentos, principalmente nas costelas, segundo relatos de pessoas que o acompanhavam no momento.

Após a queda, Rinaldo foi levado consciente ao Hospital das Clínicas da Unicamp. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no mesmo dia. As circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas.



A Igreja Bola de Neve confirmou a notícia por meio de suas páginas oficiais nas redes sociais. "Com profunda dor, informamos o falecimento do Apóstolo Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, fundador da Igreja Bola de Neve, ocorrido neste dia 17 de novembro de 2024, em um fatídico acidente de moto no interior de São Paulo", diz o comunicado.

A publicação destacou ainda o legado deixado pelo pastor: "Neste momento de grande tristeza, nos colocamos em oração por sua família, amigos e toda a igreja que foi tão abençoada por seu ministério, deixando um legado que jamais será esquecido."



Rinaldo Seixas foi uma figura marcante no cenário evangélico brasileiro. Como fundador da Igreja Bola de Neve, ele consolidou um movimento que impactou a vida de milhares de pessoas com uma abordagem contemporânea e inclusiva do evangelho.

Detalhes sobre o velório e o sepultamento do pastor ainda não foram divulgados.



