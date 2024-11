Criança que se afogou em piscina de resort ficou submersa por 7 minutos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A criança que se afogou na piscina de um resort de luxo em Campinas, no interior de São Paulo, ficou submersa por sete minutos, segundo relato do pai.

Menina de nove anos se afogou na piscina do Royal Palm Plaza Resort após o cabelo dela ser sugado por um ralo. Ela estava hospedada no local com a família quando o acidente aconteceu, na noite de sábado (23).

Pai contou à polícia que filha ficou submersa por sete minutos. O caso foi registrado como lesão corporal no 2º DP de Campinas.

Criança foi socorrida por salva-vidas do resort e levada pelo Samu até o Hospital Mario Gattinho. A Secretaria Municipal de Saúde não divulgou o estado de saúde dela.

Em nota, hotel lamentou o incidente e disse que presta assistência à família. O Royal Palm disse que o caso envolveu um dispositivo para retorno de água de uma cascata da piscina principal, que foi desligado para avaliação. "Esclarecemos que os ralos de nossas piscinas são antissucção e antiaprisionamento, justamente para evitar pressão de água significativa".

